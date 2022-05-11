Ответная новость появилась 10 мая после онлайн-сессии под председательством Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене. В пресс-центре сообщили, что встреча была созвана Украиной. К обсуждению присоединились 42 других государства-члена, включая 27 представителей Европейского Союза.

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Резолюция имеет 3 ключевых запроса:

чтобы региональный директор рассмотрел вариант переноса офиса по неинфекционным болезням за пределы России;

приостановить проведение всех мероприятий (конференций, семинаров, встреч) в России под эгидой ВОЗ;

чтобы гендиректор ВОЗ подготовил специальный доклад для рассмотрения на 75 Всемирной ассамблее здравоохранения с оценкой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в Украине и связанных с ней международных рисков для здоровья, а также предлагаемых ответов.

В Минздраве отмечают, что на заседание ассамблеи должны вынести также вопросы полномасштабного вторжения.

Обратите внимание! Ознакомиться с полным текстом резолюции можно по ссылке .

Из 48 государств-членов, присутствовавших на голосовании, 43 проголосовали за принятие резолюции, 3 проголосовали против – Россия, Беларусь и Таджикистан. Еще 2 страны воздержались.

В то же время в Министерстве здравоохранения отметили, что государство, которое убивает тысячи наших граждан, на руках которого кровь более 200 украинских детей, не может иметь голос ВОЗ.

Решение прокомментировал также глава украинского Минздрава Виктор Ляшко.

Это еще один решительный шаг к изоляции России от цивилизованного мира.

– написал он в фейсбуке.

Министр отметил, что все уже увидели настоящее лицо России и поняли, что это государство-убийца, которое не может на мировом уровне представлять Организацию, борющуюся за их спасение.

Позиция ВОЗ на фоне войны в Украине: главное

После начала Россией полномасштабной войны, ВОЗ избегала публичных заявлений, демонстрируя сдержанную позицию.

Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.

В мае в Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Он подтвердил 200 нападений на систему здравоохранения в Украине с начала войны и призвал Россию "предоставить самое необходимое лекарство – мир".

Во время встречи с главой ВОЗ Денис Шмыгаль поднял вопрос о глобальных угрозах, которые создает война России против Украины. В частности, возможен продуктовый и миграционный кризисы. Кроме того, премьер-министр добавил, что Украина и дальше будет настаивать на замораживании права голоса России в ВОЗ и отстранении ее от исполнительного комитета Организации.

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