Відповідна новина з'явилася 10 травня після онлайн-сесії під головуванням Європейського регіонального бюро ВООЗ у Копенгагені. У пресцентрі повідомили, що зустріч була скликана Україною. До обговорення доєдналися 42 інші держави-члени, включно із 27 представниками Європейського Союзу.

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Резолюція має 3 ключові запити:

щоб регіональний директор розглянув варіант перенесення офісу з неінфекційних хвороб за межі Росії;

призупинити проведення всіх заходів (конференцій, семінарів, зустрічей) у Росії під егідою ВООЗ;

щоб гендиректор ВООЗ підготував спеціальну доповідь для розгляду на 75 Всесвітній асамблеї охорони здоров’я з оцінкою надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я в Україні та пов’язаних з нею міжнародних ризиків для здоров’я, а також пропонованих відповідей.

У МОЗ України зазначають, що на засідання асамблеї мають винести також питання повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! Ознайомитися із повним текстом резолюції можна за посиланням.

З 48 держав-членів, які були присутні на голосуванні, 43 проголосували за ухвалення резолюції, 3 проголосували проти – Росія, Білорусь та Таджикистан. Ще 2 країни утрималися.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що держава, яка вбиває тисячі наших громадян, на руках якої кров понад 200 українських дітей, не може мати голос ВООЗ.

Рішення прокоментував також очільник українського МОЗ Віктор Ляшко.

Це ще один рішучий крок до ізоляції Росії від цивілізованого світу,

– написав він у фейсбуці.

Міністр зазначив, що всі вже побачили справжнє обличчя Росії та зрозуміли, що це – держава-вбивця, яка не може на світовому рівні представляти Організацію, що бореться за їх порятунок.

Позиція ВООЗ на тлі війни в Україні: головне

Після розв'язання Росією повномасштабної війни, ВООЗ уникала публічних заяв, демонструючи стриману позицію.

Зараз організація фіксує факт війни на території України та масштабних руйнувань медичної інфраструктури.

У травні в Україну з робочим візитом прибув генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він підтвердив 200 нападів на систему охорони здоров'я в Україні з початку війни та закликав Росію "надати найнеобхідніші ліки – мир".

Під час зустрічі з главою ВООЗ Денис Шмигаль підняв питання глобальних загроз, які створює війна Росії проти України. Зокрема можливу продуктову й міграційну кризи. Крім того, прем'єр-міністр додав, що Україна й надалі наполягатиме на замороженні права голосу Росії у ВООЗ та відстороненні її від виконавчого комітету Організації.

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