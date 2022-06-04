Отмечается, что коллектив театра обратился к депутатам Одесского облсовета с призывом сменить название театра еще в марте 2022 года.

К теме "Есть медиасообщество, а есть медиагидота": Братчук отреагировал на визит Овсянниковой в "родную Одессу"

И вот 3 июня во время заседания депутатское большинство облсовета приняло решение изменить название Одесского академического русского драматического театра.

В пояснительной записке к документу отмечается, что слово "русский" из названия изъяли из- за полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

Сведения о том, что театр отныне именуется "Одесский областной академический драматический театр", будет внесен в Госреестр недвижимого имущества.

Какая ситуация в Одесской области: последние новости

Утром 4 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Одесщине. Вражеские самолеты стратегической авиации запустили ракету типа Х-59. Она поразила территорию сельскохозяйственного предприятия и складов. Предварительно сообщали о двух раненых.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предостерег , что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли. В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 3 июня средства ПВО сбили крылатую ракету над Одесщиной.

2 июня Братчук сообщал, что риски ракетных ударов российских кафиров из Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры". Всего известно, что агрессор в Черном море сосредоточил 3 корабля. Также враги вытащили 2 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе.

В конце мая россияне тоже атаковали Одесщину. Они еще раз ударили по мосту через Днестровский лиман. Захватчики выпустили из самолетов Ту-22 ракеты типа Х-22.

Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату . Как следствие – пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.

Видео по теме – кафиры утром "денацифицировали" склад на Одесщине