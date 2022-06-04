Зазначається, що колектив театру звернувся до депутатів Одеської облради із закликом змінити назву театру ще в березні 2022 року.

До теми "Є медіаспільнота, а є медіагидота": Братчук відреагував на візит Овсяннікової в "рідну Одесу"

І от 3 червня під час засідання депутатська більшість облради ухвалила рішення змінити назву Одеського академічного російського драматичного театру.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що слово "російський" з назви вилучили через повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України.

Відомості про те, що театр віднині йменується "Одеський обласний академічний драматичний театр", буде внесено до Держреєстру нерухомого майна.

Яка ситуація на Одещині: останні новини

Зранку 4 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Ворожі літаки стратегічної авіації запустили ракету типу Х-59. Вона вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади. Попередньо повідомляли про двох поранених.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук застерігав, що загроза ракетних ударів нікуди не зникла. Вона залишається високою. Декілька ворожих кораблів-носіїв ракет є в морі, також є надводні та великі десантні кораблі. В оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що 3 червня засоби ППО збили крилату ракету над Одещиною.

2 червня Братчук повідомляв, що ризики ракетних ударів російських окупантів з Чорного моря збільшуються. Там знову з'являються ворожі кораблі, які мають на борту "Калібри". Загалом відомо, що агресор в Чорному морі зосередив 3 кораблі. Також вороги витягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі.

Наприкінці травня росіяни теж атакували Одещину. Вони вкотре вдарили по мосту через Дністровський лиман. Загарбники випустили з літаків Ту-22 ракети типу Х-22.

Додамо, що в Одесі чоловік під час затримання підірвав гранату. Як наслідок – постраждали 3 правоохоронців. Зловмисника та його співмешканку підозрюють у махінаціях зі зброєю.

Відео до теми – окупанти зранку "денацифікували" склад на Одещині