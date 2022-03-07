Из обреченной страны Украина превратилась в непокоренное сердце свободного мира

Бывают года, когда ничего не происходит и бывают недели, когда случаются десятилетия. Ветер истории дует нам в лицо. Украинцы творят историю, которая станет одним из краеугольных камней мифологии западной цивилизации 21 века.

Чудеса случаются

Из обреченной страны, упавшей под ударами врага за три дня, Украина превратилась в непокорное сердце свободного мира.

Важно Мы очень сильно заставили россиян упреть

Из второй по силе армии мира Россия превратилась во всемирное посмешище, которое уже десятый день не может захватить ни одного большого города, потеряв более 10 000 солдат.

Бывший капитан команды КВН (советское юмористическое шоу – ред.) становится легендарным национальным лидером, которым восхищаются, словно новым Черчиллем.

Мы – свидетели исторических событий

В глазах всего мира российское государство теперь новый нацистский рейх, а Путин – новый Гитлер. Война в Европе превращается в архетипическое противостояние добра и зла.

Европейский союз, спящий гигант пробудился и вместе с союзниками начал настоящую экономическую войну против агрессора. Германия драматично увеличивает свой военный бюджет и поставляет оружие Украине, Швеция и Финляндия – в шаге от вступления в НАТО.

Серьезно обсуждается нефтяное эмбарго России и передача польской авиации Украине. Тысячи западных военных добровольцев прибывают, чтобы встать на защиту страны.

Фантастика становится реальностью

В русскоязычных городах Востока и Юга местные жители с одними украинскими флагами в руках наступают на вооруженных оккупантов.

Украинские фермеры на тракторах воруют российскую бронетехнику и восстанавливают ее, чтобы уничтожать врага – кто к нам с мечом придет, тот же от меча и погибнет.

Деморализованные наступающие сдаются в плен героической украинской армии и от бессильной злобы бомбят мирное население – единственных, с кем они могут успешно бороться.

Еще две недели назад все это могло быть только сюжетом второсортной остросюжетной книги. А теперь это действительность.

24 февраля 2022 года завершилась одна эпоха и началась другая. Мы внутри исторической аномалии, когда старые законы перестают действовать, а железные правила превращаются в полузабытые указательные знаки.

Будущее больше не предопределено, а зависит от воли и конкретных людей. В воздухе пахнет весной и близким коллапсом наступления оккупантов.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео: