Россия отказывается говорить о погибших: Комитет солдатских матерей "завален" обращениями

В России и дальше отказываются говорить о тысячах погибших в Украине российских солдат. Комитет солдатских матерей "завален" обращениями российских матерей.

Россия не подтверждает и не опровергает информацию российского сенатора Людмилы Нарусовой, вдовы Анатолия Собчака и матери Ксении Собчак. Она сообщила, что из сотни солдат живыми остались 4 человека.

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Россия не подтверждает факт гибели солдат в Украине

Российский сенатор Людмила Нарусова, вдова Анатолия Собчака ("крестного отца" Путина) и мать Ксении Собчак, рассказала о российских военнослужащих, погибающих в Украине,

– говорится в сообщении.

В частности, она рассказала, что Россия отправила в Украину призывников, которых либо заставляли подписывать контракты, либо вообще делали это за них.

"Из роты из 100 солдат выжили четверо. Военное ведомство отказалось подтверждать или опровергать эту информацию", – сообщила Нарусова.

Она добавила, что Комитет солдатских матерей "просто завален" звонками и письмами матерей, лишившихся связи с детьми, которых отправили воевать с украинцами.

В Министерстве обороны открыли горячую телефонную линию для родных российских оккупантов "Вернись живым из Украины". Чтобы узнать информацию, можно позвонить по многоканальным телефонам: +380894201860; +380894201861; +380894201862. Или написать на почту: Vernis_iz_ukraine@gmail.com.



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