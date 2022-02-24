Из оккупированного Крыма произошло движение российской военной техники, – МВД

Россия отправила танки из оккупированного Крыма на материковую Украину. Технику зафиксировали дорожные камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, там обнародовали запись.

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С оккупированного полуострова произошло движение российской военной техники агрессия России произошла сегодня около 05:00. Нападение также произошло со стороны ТОТ АР Крым,

– указали в МВД.

Добавили также, что сейчас из-за административной границы с полуострова фиксируется движение танков.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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