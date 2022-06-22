"Из плена она позвонила только раз": интервью с сестрой парамедика, которая была на "Азовстали"

Среди защитников, которые были на "Азовстали" и сейчас находятся в плену, также есть и парамедики добровольческой организации "Госпитальеры". В частности, "Пташка", "Дрим", "Борисовна" и "Бизон".

Журналисты сайта 24 канала пообщались с сестрой Татьяны Васильченко с позывным "Борисовна" – Натальей. Женщина рассказала о работе "Госпитальеров" в Мариуполе, спасении людей и животных, а также о звонке "Борисовны" из плена.

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"Я верю только в Украину"

Расскажите о своей сестре...

У моей сестренки девиз "В Бога верим. В Украину верим". У моей сестры действительно Украина наша была в сердце. Она говорила: "Я верю только в Украину". Она очень справедливый и целеустремленный человек. У нее достаточно крепкий характер. Она умеет держать себя в руках и в то же время любит и обожает всех родных. Она очень искренний, открытый и любящий человек.

Я увидела в сети видео, где мою сестренку в капюшоне отводят позади строя. До сих пор мы действительно не знали, что происходит. 24 мая мы увидели видео. Все дни с момента вывода из "Азовстали" я искала на российских пабликах, просматривала десятки видео, надеясь ее там увидеть. И наконец-то увидела. С этого дня мы стали обращаться официально и сообщать, что она в плену.

Парамедик Татьяна Васильченко, позывной "Борисовна", "Азовсталь" / Фото из личного архива сестры Натальи

Так интересно получается, что часть нашей семьи учит, а часть – защищает. Дедушка был замполитом нашего военного танкового училища в Хмельницком. Мама служила в советской армии в ракетных войсках. Наш брат покойный тоже служил – был военным артиллеристом. Таня нас защищает, а я учу детей.

Ее дочь с первых недель войны вместе с коллегами из фирмы начали готовить еду для находившихся в Хмельницком беженцев. Руководитель фирмы на своей квартире организовала этот, так сказать, пункт питания. И они готовили с утра до вечера до 200 порций еды для людей, прибывающих в наш город.

Это, должно быть, помогало ей немного отвлечься и не обращать внимания на ту боль и ужас. Потому что она работала без выходных с утра до ночи. А потом возвращалась домой, где ее ждет дочь. А мне утешение давала моя работа – я преподаю английский. И работа с учениками была определенной отдушиной.

Сестры Наталья и Татьяна / Фото из личного архива сестры Натальи

"Уже 24 февраля Таня вышла из поезда под обстрелами"

Когда Татьяна прибыла в Мариуполь?

Так случилось, что все ротации Таня отбывала на Мариупольском направлении и вместе с другими "Госпитальерами" постоянно была с нашими военными. Она рассказывала мало, потому что говорила, что нам это не нужно знать. Но они под обстрелами пытались унести раненых и, как правило, успевали. Она радовалась тому, что их экипаж спасал всех и доставлял людей, которых можно было дальше вылечить и оставить в строю.

23 февраля 2022 года я провела ее на поезд в Мариуполь. Она очень торопилась и волновалась. Билетов не было раньше, потому что братьям нужен был каждый человек. Она уже понимала, что ситуация на подступах к городу напряженная – ей сообщали об этом. Поэтому она пыталась поскорее туда добраться.

Уже 24 февраля Таня вышла из поезда под обстрелами. В 6:17 утра она написала: "Я доехала, постарайся сегодня быть у Боби". Так мы называем нашего папу, шутя. Она добавила, что "там хотя бы есть подвал, идут обстрелы наших городов".

"Они под обстрелами пытались унести раненых" / Фото из личного архива сестры Натальи

Что ваша сестра рассказывала, пока была в Мариуполе?

Она говорила, что у них было прекрасное жилье – уютный подвал и даже каминный зал. Это так она шутила. Говорилось об уцелевшей комнате в заброшенном доме, где они могли собраться во время, когда не было обстрелов, когда было спокойно, когда можно было включить электричество, то есть генератор.

Она не говорила ничего о происходящем. Только закончила разговор под вечер тем, что успокоила нас, что наши самолеты уцелели, которые были в небе в начале войны. Она сказала, что "надо держаться, потому что паника ни к чему хорошему не доведет". И говорила, что наступление на Харьков остановили, потому что там живет наша семья, и мы очень волновались за нее.

Татьяна Васильченко с внучкой / Фото из личного архива сестры Натальи

Она написала: "На Харьков наступление остановлено. Верим". И добавила: "Держитесь, мы не отступим, ни шага назад не повернем". Затем она обращалась ко всем, чтобы помогли средствами для заправки медицинского автомобиля для вывоза раненых.

Я работаю в лицее и мои ученики из школы постоянно интересовались, как она. Они поддерживали и меня, и ее. И я ей это писала в первые дни, а Таня благодарила их и просила передавать такие слова: "Мы нашу Украину не сдадим, я вас люблю и нашу страну".

С предыдущей ротации она привезла двух спасенных котиков – Арсения и Прапора. И одна из ее просьб была, когда она ехала 23 февраля, чтобы я берегла животных. И просила всегда передавать им поздравления с Родины – из Мариупольщины.

Парамедик Татьяна Васильченко, позывной "Борисовна" / Фото из личного архива сестры Натальи

Она просила не говорить папе правду, потому что он не знает, что она в плену. Он достаточно пожилой человек, ему 79 лет. И, конечно, это для него будет очень тяжело. Уже 25 февраля она написала, что "Все хорошо, все целы, Света ушла, связь ненадолго". Света – это электричество. Она попросила подбросить денег, чтобы они могли заправиться. Тогда у них еще была такая возможность.

Что известно о других "Госпитальерах"?

Когда до начала войны она была на ротации, говорила, что благодаря волонтерам и помощи всех наших украинцев, они имеют возможность спасать всех наших раненых. С ней в это время находилась "Пташка" о которой все знают, "Дрим" и "Бизон". Пятый член их подразделения, к сожалению, погиб.

28 февраля пришло сообщение: "Я жива, как вы там? Я из такого "ада" вышла, что просто ужас. Всех люблю, снова всех обстреливают".

Дальше была тишина и 1 марта просила всех нас прятаться. Каким-то чудом она знала обо всех наших воздушных тревогах. И сразу писала прятаться в укрытие. Она говорила, откуда и с какого направления вылетают ракеты. 2 марта она всего лишь написала: "Я нормально, не дали пройти. Приеду, всех построю". 31 марта написала только слова: "Я вас люблю". Потом снова была тишина.

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6 апреля еще раз написала: "Жива, люблю". А дальше опять ужасная тишина, когда от нее не было никакой связи, и мы получали информацию только от телевидения, новостей и социальных сетей.

21 апреля мы прочитали: "Я нормально, люблю вас, я вернусь, верь мне". Это тот день, когда из Мариупольского металлургического комбината имени Ильича они смогли прорваться на "Азовсталь". Она написала, что наши молитвы хранили их и все только трехсотые, но все живые.

Вместе с другими парамедиками Таня помогала и гражданским, и животным. Потому что как-то звонила по телефону и говорила, что ездили в Мариуполь, потому что нужно помочь нескольким котам, потому что заболели. Коты же боевые… И ребята за них переживают, а они не ветеринары. Так что обращались с котиками к специалистам, а лечили уже у себя.

Татьяна Васильченко выходила на связь редко, чтобы сообщить, что жива / Фото из личного архива сестры Натальи

"Мы стали просить обратить на нее внимание, чтобы она была в списках"

Что вам известно об эвакуации из "Азовстали"?

23 апреля она написала только, что на связи. А дальше эта пустота. Реально, будто не можешь дышать, будто здесь что-то блокирует. До каждого ее сообщения или сообщения от кого-то из людей, которые получали известие от своих родных и затем передавали дочери. И уже когда объявили о начале выхода наших военных из Азовстали, я стала искать и смотреть все видео на российских пабликах, надеясь, что я увижу ее.

И таки 24 мая я увидела это видео, где она есть. Отправила дочери и с того дня мы начали действовать и обращаться, просить, чтобы на нее обратили внимание, чтобы она была в списках. До сих пор мы молимся и надеемся, что она вернется.

Связывалась ли она с семьей, находясь в плену?

Она смогла позвонить из колонии в Оленовке дочери. Сообщила, что Международный Красный Крест был только в начале, сказала, что еще похудела. На вопрос молчать нам или нет, она сказала, запинаясь, потому что там контролировали, не молчать. И говорила, что все хорошо, что она вернется, чтобы мы верили.

Помню, как после ротации осенью я приглашала ее к себе в школу. Она рассказывала детям о том, как они спасают людей, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. Мои дети в восторге слушали ее и были поражены, насколько она сильный и мужественный человек. И, наверное, поэтому ученики этого лицея были большой поддержкой для нее и для меня все это время. Потому что ни дня не проходило, чтобы они не спрашивали о ней, не спрашивали, как у нее дела, не передавали привет.

Из колонии, где она находится, Татьяна позвонила по телефону только один раз – своей дочери / Фото из личного архива сестры Натальи

Все переживали за ее судьбу. Мои коллеги, друзья говорили, что понимание того, что это близкий тебе человек, прибавляет еще больше боли в ожиданиях. И в коллективе мои девочки сделали для меня мотанку в военной форме подарили со словами: "Это твоя сестричка, она рыженькая и она будет всегда с тобой, и верь, что она вернется живой".

Вы лично обращались к Международному Красному Кресту?