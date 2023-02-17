Так, "Пташка" опубликовала 2 фото с собратьями. Она счастлива, что ребята наконец-то дома.
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Еще два фото, которые я наконец-то могу опубликовать. Я счастлива, близкие собратья наконец-то дома!
– подчеркнула девушка.
Одного из бойцов, Михаила Ротару, "Пташка" поблагодарила за то, что неоднократно спасал ее жизнь. Она призналась, что жива благодаря ему.
"Птичка" с побратимом / Фото из инстаграмма Екатерины
Екатерина отметила, что с другим побратимом они пережили много всего – это ее друг.
"Председатель к голове в блиндаже, один чай на двоих, один лучший друг… ты дома", – написала "Птичка".
Друг Екатерины / Фото из инстаграмма
Последний обмен пленными: что известно
- Из российского плена 17 февраля вернули 101 украинца – 100 военных и 1 гражданский. Среди них – 94 защитника Мариуполя, включая 63 защитника завода "Азовсталь". В списках находились представители ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины.
- Гражданский – это первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк, похищенный оккупантами 19 марта 2022 года на блокпоста возле Благовещенки из-за того, что он отказался идти с ними на сотрудничество.