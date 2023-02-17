Так, "Пташка" опублікувала 2 фото з побратимами. Вона щаслива, що хлопці нарешті вдома.
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Ще два фото, які я нарешті можу опублікувати. Я щаслива, близькі побратими нарешті вдома!
– наголосила дівчина.
Одному з бійців, Михайлу Ротару, "Пташка" подякувала за те, що неодноразово рятував її життя. Вона зізналась, що жива завдяки йому.
"Пташка" з побратимом / Фото з інстаграму Катерини
Катерина зазначила, що з іншим побратимом вони пережили багато всього – це її друг.
"Голова до голови в бліндажі, один чай на двох, один найкращий друг… ти вдома", – написала "Пташка".
Друг Катерини / Фото з інстаграму
Останній обмін полоненими: що відомо
- З російського полону 17 лютого повернули 101 українця – 100 військових та 1 цивільного. Серед них – 94 захисники Маріуполя, включно із 63 оборонцями заводу "Азовсталь". У списках були представники ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України.
- Цивільний – це перший заступника мера Енергодара Іван Самойдюк, якого викрали окупанти 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки через те, що він відмовився йти з ними на співпрацю.