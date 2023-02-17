Так, "Пташка" опублікувала 2 фото з побратимами. Вона щаслива, що хлопці нарешті вдома.

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Ще два фото, які я нарешті можу опублікувати. Я щаслива, близькі побратими нарешті вдома!

– наголосила дівчина.

Одному з бійців, Михайлу Ротару, "Пташка" подякувала за те, що неодноразово рятував її життя. Вона зізналась, що жива завдяки йому.



"Пташка" з побратимом / Фото з інстаграму Катерини

Катерина зазначила, що з іншим побратимом вони пережили багато всього – це її друг.

"Голова до голови в бліндажі, один чай на двох, один найкращий друг… ти вдома", – написала "Пташка".



Друг Катерини / Фото з інстаграму

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