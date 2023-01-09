Шибалов был в плену в полгода. Он вернулся в последний день 2022 года.
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Что известно о Евгении Шибалове
Муж родом из Донецка. Ранее он работал журналистом "Зеркала недели". Воевал в составе местной терробороны. Попал в русский плен на бахмутском направлении.
Шибалов также известен в Донбассе как проукраинский активист. Еще в 2014 году пророссийски настроенные местные жители разбили голову во время митинга за единство Украины.
В январе 2015 боевики захватили журналиста в плен в Донецке, но на следующий день отпустили.
Евгений Шибалов / Фото с твиттера Станислава Федорчука
Обмены пленными: последние новости
- В канун Нового года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией 31 декабря 2021 домой вернулись 140 украинцев. В частности, 82 бойца Вооруженных Сил, 15 бойцов Теробороны, 22 нацгвардейца, 11 военнослужащих Военно-морских сил и 10 пограничников.
- В воскресенье 8 января Украине удалось вернуть из плена еще 50 своих защитников. В частности, 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.