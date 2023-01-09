Шибалов був у полоні пів року. Він повернувся в останній день 2022 року.

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Що відомо про Євгена Шибалова

Чоловік родом з Донецька. Раніше він працював журналістом "Дзеркала тижня". Воював у складі місцевої тероборони. Потрапив у російський полон на бахмутському напрямку.

Шибалов також відомий на Донбасі як проукраїнський активіст. Ще у 2014 році проросійськи налаштовані місцеві жителі розбили голову під час мітингу за єдність України.

У січні 2015 року бойовики захопили журналіста в полон у Донецьку, але наступного дня відпустили.



Євген Шибалов / Фото з твітеру Станіслава Федорчука

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