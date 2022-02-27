Соответствующую информацию изданию подтвердил прокурор офиса генерального прокурора Андрей Синюк. Это случилось 27 февраля – на четвертый день войны, которую Россия начала против Украины.

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Андрей Сенюк пояснил, что в каждом отдельном случае вопрос согласовывают, учитывая различные факторы. В частности обращают внимание на:

боевой опыт;

заслуги перед государством;

искреннее раскаяние.

В частности, уже отправился на боевые задания осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Также ему разрешили взять в подразделение еще с десяток людей, которых он также выбрал из ныне осужденных,

– говорится в сообщении.

В частности прокурор Офиса генпрокурора рассказал, что:

"уже отправился на боевые задания осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Также ему разрешили взять в подразделение еще с десяток людей, которых он также выбрал из ныне осужденных;

бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, который осужден за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу".

Более того, Андрей Синюк рассказал, что заявление на участие в боевых действиях написали:

бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко;

комбат "Донбасса" Семен Семенченко.

"И вопрос по ним еще согласовывается", – пояснил Синюк.

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