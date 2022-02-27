Відповідну інформацію виданню підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк. Це трапилось 27 лютого – на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

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Андрій Синюк пояснив, що у кожному окремому випадку питання узгоджують, враховуюючи різні фактори. Зокрема звертають увагу на:

бойовий досвід;

заслуги перед державою;

щире каяття.

Питання складне та вирішується на найвищому рівні. Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні,

– пояснив Андрій Синюк.

Зокрема прокурор Офісу генпрокурора розповів, що:

"вже відправився на бойові завдання засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін. Також йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених;

колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу".

Ба більше, Андрій Синюк розповів, що заяву на участь у бойових діях написали:

колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко;

комбат "Донбасу" Семен Семенченко.

"Та питання щодо них ще узгоджується", – пояснив Синюк.

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