Ранее агентство Reuters сообщило, что не может связаться с одним из своих журналистов, который был в отеле.

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Оккупанты убили журналиста из Британии

Вечером 25 августа на месте ракетного удара в Краматорске продолжались поисково-спасательные работы. Тогда же сообщалось, что из-под завалов разрушенного здания гостиницы деблокировали тело гражданина Великобритании.

Ранее стало известно о 6 пострадавших с ранениями разной степени тяжести.

Так, телесные повреждения получили четверо журналистов агентства Reuters, 38, 40, 41 и 46 лет. Среди них – граждане Украины, США, Латвии и Германии. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела.

Травмировались также 32 и 34-летняя горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах.

Напомним, что вечером 24 августа россияне ударили по Краматорску "Искандер-М".