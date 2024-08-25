Раніше агентство Reuters повідомило, що не може зв’язатися з одним зі своїх журналістів, який був у готелі.

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Окупанти вбили журналіста з Британії

Увечері 25 серпня на місці ракетного удару у Краматорську ще тривали пошуково-рятувальні роботи. Тоді ж було повідомлено, що з-під завалів зруйнованої будівлі готелю деблокували тіло громадянина Великої Британії.

Раніше стало відомо про 6 постраждалих з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Так, тілесні ушкодження отримали четверо журналістів агенції Reuters, 38, 40, 41 та 46 років. Серед них – громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла.

Травмувались також 32 та 34-річна містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.

Нагадаємо, що увечері 24 серпня росіяни вдарили по Краматорську "Іскандер-М".