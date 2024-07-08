Об этом сообщила корреспондентка hromadske. Соответствующую информацию розповіли в 19:47 8 июля.

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Из-под завалов в детской больнице "Охматдет" достали младенца

В Киеве под завалами корпуса детской больницы "Охматдет" обнаружили ребенка.

Его забрала машина скорой помощи. Сейчас о состоянии младенца более подробной информации нет.

Оккупанты ударили по детской больнице в Киеве: коротко

Напомним, что в результате утренней атаки оккупантов в Шевченковском районе Киева пострадала детская больница "Охматдет".

Прилет произошел в один из корпусов медучреждения. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми. "Там расположена реанимация, искусственная почка, у детей был последний шанс на спасение. Здесь они получали диализные процедуры", – сказал Ляшко.

На место попадания оперативно прибыли соответствующие службы. К аварийно-спасательным работам присоединились десятки неравнодушных киевлян.

Отметим, что СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки Россия применила стратегическую крылатую ракету Х-101.