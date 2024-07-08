Про це повідомила кореспондентка hromadske. Відповідну інформацію розповіли о 19:47 8 липня.

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З-під завалів в дитячій лікарні "Охматдит" дістали немовля

У Києві під завалами корпусу дитячої лікарні "Охматдит" виявили дитину.

Її забрала машина швидкої допомоги. Наразі про стан немовля детальнішої інформації немає.

Окупанти вдарили по дитячій лікарні в Києві: коротко

Нагадаємо, що унаслідок ранкової атаки окупантів у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охматдит".

Приліт стався в один із корпусів медзакладу. Голова МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що було влучання по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми. "Там розташована реанімація, штучна нирка, у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури", – сказав Ляшко.

На місце влучання оперативно прибули відповідні служби. До аварійно-рятувальних робіт долучилися десятки небайдужих киян.

Зазначимо, що СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки Росія застосувала стратегічну крилату ракету Х-101.