В поезде, следовавшем из Харькова в Ужгород, пьяная толпа пассажиров устроила настоящий дебош. Сначала они просто выпивали в вагоне, а потом дошло до угроз начальнику поезда. Впоследствии часть из них высадили в Киеве, где их ждал наряд полиции и заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова.

Первый наряд полиции пришлось вызвать уже в Полтаву. То есть после выезда из Харькова дебоширы проехали лишь чуть больше часа, пишет УНН со ссылкой на очевидца инцидента.

К слову Наличие охраны в поездах может повлиять на стоимость билета, – Криклий

Уже в Полтаве полиция сняла с поезда самого буйного из дебоширов. Такая вот практика, чтобы успокоить всех остальных. Но на этот раз трюк не сработал.

Совсем наоборот: остальные хулиганы, которые остались в поезде, начали хамить еще больше. Всего их группа состояла из 8 мужчин. Они начали угрожать начальнику поезда.

Тогда пришлось вызвать второй наряд полиции, ожидавший в Лубнах. Там с поезда сняли еще двух дебоширов, но даже на этом инцидент не урегулировался.

Третий наряд полиции ждал уже в Киеве. Как рассказал очевидец всех этих событий, на железнодорожный вокзал приехало много сотрудников полиции и лично заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Правда, после прибытия поезда в Киев дебоширы успели самостоятельно покинуть поезд до того, как их задержала полиция. Поезд отправился дальше и теперь имеет все шансы спокойно доехать до Ужгорода.

Харьков – Полтава – Лубны – Киев (путь дебоширов): карта