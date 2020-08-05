У потязі, що прямував з Харкова в Ужгород, п'яний натовп пасажирів влаштував справжній дебош. Спершу вони випивали просто у вагоні, а потім дійшло до погроз начальнику потяга. Згодом частину з них висадили в Києві, де на них чекав наряд поліції і заступник міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

Перший наряд поліції довелося викликати вже в Полтаву. Тобто після виїзду з Харкова дебошири проїхали лише трохи більше як годину, пише УНН з посиланням на очевидця інциденту.

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Вже в Полтаві поліція зняла з потяга найбільш буйного з дебоширів. Така от практика, щоб заспокоїти всіх решту. Та цього разу трюк не спрацював.

Зовсім навпаки решта хуліганів, які залишилися в потязі, почали грубіянити ще більше. Всього їхня група складалася з 8 чоловіків. Вони почали погрожувати начальнику потяга.

Тоді довелося викликати другий наряд поліції, що чекав у Лубнах. Там з потяга зняли ще двох дебоширів, та навіть на цьому інцидент не врегулювався.

Третій наряд поліції чекав вже в Києві. Як розповів очевидець усіх цих подій, на залізничний вокзал приїхали багато працівників поліції й особисто заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Щоправда, після прибуття потяга до Києва дебошири встигли самотужки покинути потяг до того, як їх затримала поліція. Потяг вирушив далі й тепер має всі шанси спокійно доїхати до Ужгорода.

Харків – Полтава – Лубни – Київ (шлях дебоширів): карта