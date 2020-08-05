Однак варіант забезпечити у кожен потяг по охоронцю сильно вдарить по бюджету і може відобразитися на вартості квитка. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна".

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За словами міністра, забезпечувати охорону у поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона "Укрзалізниці" (ВОХР), зараз з цими структурами обговорюють вартість надання послуг.

Але мова йде тільки про нічні потяги, бо це настільки дорого, що або на вартість квитка вплине, що не хотілося б точно робити, або це треба платити з бюджету, але це великі витрати, і я не думаю, що раціонально їх закладати,

– пояснив він.

Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)? Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.