Криклій розповів про ідею приставити у потяги охорону
/ пресслужби Кабміну
У Мінінфраструктури розмірковують над тим, як забезпечити безпеку в українських потягах. Зокрема розглядають варіант наявності охоронця чи поліцейського у нічних потягах.
Однак варіант забезпечити у кожен потяг по охоронцю сильно вдарить по бюджету і може відобразитися на вартості квитка. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в ефірі одного з телеканалів, передає "РБК-Україна".
За словами міністра, забезпечувати охорону у поїздах будуть або представники поліції охорони, або воєнізована охорона "Укрзалізниці" (ВОХР), зараз з цими структурами обговорюють вартість надання послуг.
Але мова йде тільки про нічні потяги, бо це настільки дорого, що або на вартість квитка вплине, що не хотілося б точно робити, або це треба платити з бюджету, але це великі витрати, і я не думаю, що раціонально їх закладати, – пояснив він.
Що таке Відомча воєнізована охорона (ВОХР)?
Це спеціалізована структура, що призначена для охорони підприємств, установ, організацій, які розташовані на території України, і розміщеного в них майна. Також охороняє вантажні потяги.