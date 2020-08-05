В Мининфраструктуры размышляют над тем, как обеспечить безопасность в украинских поездах. В частности рассматривают вариант наличия охранника или полицейского в ночных поездах.
Однако вариант обеспечить каждый поезд охранником сильно ударит по бюджету и может отразиться на стоимости билета. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".
По словам министра, обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзализныци" (ВОХР), сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг.
Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно делать, либо это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать, – пояснил он.
Что такое Ведомственная военизированная охрана (ВОХР)?
Это специализированная структура, предназначенная для охраны предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Украины, и размещенного в них имущества. Также охраняет грузовые поезда.