Российские оккупанты продолжают наступление на Сумщине. Ночью они обстреливают и бомбят города, а днем терроризируют местное население.

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Помощь и эвакуация

Из Лохвицы, что на Полтавщине, в направлении Сум выехало 100 автобусов. Они везут в город 100 тонн гуманитарного груза.

Кроме того, после разгрузки они эвакуируют людей, которые находятся под обстрелами российских оккупантов.

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