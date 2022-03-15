Російські окупанти продовжують наступ на Сумщині. Вночі вони обстрілюють та бомбардують міста, а вдень тероризують місцеве населення.

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Допомога та евакуація

З Лохвиці, що на Полтавщині, у напрямку сум виїхало 100 автобусів. Вони везуть в місто 100 тонн гуманітарного вантажу.

Окрім того, після розвантаження вони евакуюють людей, які перебувають під обстрілами російських окупантів.

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