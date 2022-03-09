Из Полтавы в Сумы выехала еще одна колонна автобусов для эвакуации людей
9 марта 2022 , 15:56Читати новину українською
Из Полтавы отправилась уже третья за день колонна, с помощью которой будут эвакуировать жителей города Сумы.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно Живицкий назвал безопасные места для посадки в эвакуационные автобусы в Сумах
9 февраля в Сумах идет эвакуация населения. Ранее глава местной ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о дополнительном месте сбора возле "памятника Алеше". Оттуда состоится эвакуация около 17:00 и 18:00.
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