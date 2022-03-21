Глава МинВОТ Ирина Верещук во время утреннего брифинга 21 марта рассказала , что людей продолжают эвакуировать из сел Киевщины, передает 24 канал.

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Из каких населенных пунктов эвакуируют людей

Из поселка Большая Дымерка в Бровары

Место сбора: дом сельсовета по улице Бобрицкая, 1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Ворзель в поселок Белогородка

Место сбора – улица Садовая, 13. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.

Из города Буча в поселок Белогородка

Место сбора – улица Энергетиков, 12. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки.

Из села Козаровичи в город Вышгород

Место сбора – тренинговый центр Управления полиции. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Вышгорода.

Брифинг Ирины Верещук за 21 марта: