Очільниця МінТОТ Ірина Верещук розповіла під час ранкового брифінгу 21 березня, що людей продовжують евакуйовували з сіл Київщини, передає 24 канал.
До теми Окупанти другий день поспіль зірвали евакуацію з Бородянки до Білої Церкви
З яких населених пунктів евакуюють людей
З селища Велика Димерка до Броварів
Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
З селища Ворзель до селища Білогородка
Місце зборів – вулиця Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.
З міста Буча до селища Білогородка
Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.
З села Козаровичі до міста Вишгород
Місце зборів – тренінговий центр Управління поліції. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Вишгорода.
Брифінг Ірини Верещук за 21 березня:
До слова, влада намагається організувати евакуюцію людей із Маріуполя. Зранку, 21 березня, з Запоріжжя відправилася чергова колона автобусів до Маріуполя. Їхня основна мета – вивезти місцевих з-під обстрілів окупантів.