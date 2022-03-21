Очільниця МінТОТ Ірина Верещук розповіла під час ранкового брифінгу 21 березня, що людей продовжують евакуйовували з сіл Київщини, передає 24 канал.

До теми Окупанти другий день поспіль зірвали евакуацію з Бородянки до Білої Церкви

З яких населених пунктів евакуюють людей

З селища Велика Димерка до Броварів

Місце зборів: будинок сільради на вулиці Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

З селища Ворзель до селища Білогородка

Місце зборів – вулиця Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.

З міста Буча до селища Білогородка

Місце зборів – вулиця Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.

З села Козаровичі до міста Вишгород

Місце зборів – тренінговий центр Управління поліції. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Вишгорода.

Брифінг Ірини Верещук за 21 березня:



До слова, влада намагається організувати евакуюцію людей із Маріуполя. Зранку, 21 березня, з Запоріжжя відправилася чергова колона автобусів до Маріуполя. Їхня основна мета – вивезти місцевих з-під обстрілів окупантів.