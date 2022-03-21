Как сообщают в Запорожской ОВА, в Мариуполь отправился 21 автобус. Их основная цель – вывезти местных из-под обстрелов оккупантов.

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Из Мариуполя можно уезжать на автобусах и автомобилях

20 марта заработали гуманитарные коридоры в Донецкой области. Поэтому горожане имели возможность выбраться из Мариуполя или на частном транспорте или на организованных автобусах.

Из Запорожья в Мариуполь отправили 21 автобус для эвакуации:

Так, за последние сутки город удалось покинуть 3 985 человек. Сегодня планируют отправить в направлении Мариуполя еще 50 автобусов. Поэтому надеемся, что удастся эвакуировать еще больше людей.

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