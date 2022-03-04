Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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По его словам, анонимные мстители лишили коллаборанта (Медведчука) права голоса в Раде, похитив его карточку для голосования.

А уничтожить ее решили символически – подожгли на символике Сбербанка.

Подожгли карту Медведчука из Рады: смотрите видео

Добавим, что кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Нацполиция не нашла нардепа от "ОПЗЖ" на месте. Журналистам эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора.

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