Об этом заявил постпред РФ при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, передают российские СМИ.

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"Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины на дипломатическом форуме в Анталии", – сказал Гатилов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии. Он должен пройти в Турции с 11 по 13 марта.

Чавушоглу заявил, что Лавров подтвердил свое участие в форуме. Украина пока свое решение не объявляла.

Добавим, что Турция не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.