Про це заявив постпред РФ при Женевській штаб-квартирі ООН Геннадій Гатілов, передають російські ЗМІ

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"Москва вважає гарною ідею Туреччини організувати зустріч глав МЗС Росії та України на дипломатичному форумі в Анталії", – сказав Гатілов.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 4 березня запропонував провести зустріч глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби на дипломатичному форумі в Анталії. Він повинен відбутися в Туреччині з 11 по 13 березня.

Чавушоглу заявив, що Лавров підтвердив свою участь у форумі. Україна поки своє рішення не оголошувала.

Додамо, що Туреччина не закрила свій повітряний простір для російських літаків.

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