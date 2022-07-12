Из России подходят "свежие" части, - Костенко предположил удачный момент для контрнаступления

Возможно, оккупанты действительно истощились, но в России очень много техники и здесь нужно принимать решения конкретно по каждому участку отдельно, говорит киборг. Теоретически, да – сейчас действительно удачное время для контрнаступления, но нужно отталкиваться от данных разведки.

Об этом 24 канала рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко. Он также отметил, что оккупанты проводят ротацию и усиливают свои группировки.

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Я каждое утро получаю обновленную информацию о силах и средствах врага и мы видим, как свежие части подходят с россии и постепенно либо заменяют части, которые на "нуле", либо выполняют роль усиления. Так же стоит отметить, что некоторые части подходят и на южное направление.

– рассказывает Роман Костенко.

"Сказать, что враг сейчас суперистощен и поэтому сейчас очень легко их выгнать – я думаю, что нужно создавать условия. На конкретном направлении, создавать конкретную группировку с оружием и конкретными задачами", – убежден киборг ДАПА.

Где это будет решение по Верховному Главнокомандующему и Главнокомандующему. Верховный Главнокомандующий очерчивает рамки, а Главнокомандующий указывает конкретное направление и последовательность действий, объясняет народный депутат.

Возможно ли контрнаступление на южном направлении

По словам Костенко, ВСУ действительно по силам выбить врага хотя бы за реку Днепр. Для этого у нас уже есть РСЗО для достаточной огневой мощи. Группировка врага имеет преимущество в этом направлении, исключительно в количестве артиллерии.

В арсенале украинских защитников уже нужно вооружение, чтобы погасить враждебное преимущество.

Что происходит на всей линии фронта – данные от Генштаба

Без существенных изменений остается ситуация на Волынском , Полесском и Северском направлениях. На последнем враг применил реактивную артиллерию, чтобы обстрелять район населённого пункта Стариково Сумской области.

В Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Нашим воинам удалось жестко подавить попытку россиян штурмовать Дементиевку.

В Славянском направлении подразделения врага также продолжали штурмовые действия в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Таким образом, они хотели улучшить свое тактическое положение. Впрочем, их действия были неудачными, ведь ВСУ в очередной раз отогнали кафиров вон.

В то же время, как отмечают в Генштабе, российская армия обстреливала из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка. Также были совершены артиллерийские обстрелы недалеко от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар вблизи Серебрянки.

Подробнее о вероятном контрнаступлении ВСУ в разговоре с Романом Костенко: смотрите видео