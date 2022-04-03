Из российского плена освободили заместителя председателя Новослободской общины Сумщины

На Сумщине из плена освободили заместителя председателя Новослободской общины Алексея Шибаева. 3 апреля чиновник уже находится на свободе.

Шибаева освободили бойцы территориальной обороны Белополья. Теперь он в безопасности.

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Шибаев Алексей Михайлович, заместитель председателя Новослободской общины жив. Сейчас он вместе с бойцами теробороны Белополья. Спасибо всем причастным к его освобождению,

– подчеркнул председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Заметим, также 3 апреля мэр Борислава Александр Шаповалов сообщил, что россияне отпустили его из плена. Чиновник находился в заложниках с 19 марта по 2 апреля.

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