"Из роты 100 человек живыми остались четверо": в России шокированы потерями

Украинские защитники через неделю после вторжения России в Украину нанесли оккупантам сокрушительные потери. В Кремле наконец начали говорить о своих погибших.

Потери врагов составляют более 9 тысяч человек. Многие захватчики бросают свою технику и сдаются в плен или убегают. После огромного сопротивления, которое оккупанты почувствовали в Украине, они полностью деморализованы.

Стоит прочитать Война России против Украины: опровергаем фейки оккупантов

Из 100 захватчиков выжили 4

В России начали интересоваться своими потерями. Кажется, граждане страны-агрессора заметили, что многие их люди не возвращаются домой. Оно и не удивительно, ведь связи с солдатами почти нет, а те, которые попадают в плен, звонят родителям и рассказывают всю правду о российской "спецоперации".

В частности, тему огромных потерь армии России возбудила сенатор и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова. Она решила поинтересоваться, правда ли то, что гибнут многие их солдаты.

Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате из роты 100 человек живыми остались четверо,

– отметила Нарусова.

Она призвала подтвердить эту информацию, ведь военное ведомство не хочет этого сделать. После этого между депутатами возник спор. Нарусову начали перебивать, ведь она озвучила то, о чем в России спрашивать нельзя. Единственный ответ, который дали сенатору, – убийство российских военных будет доказывать следствие.

Смотрите обращение Людмилы Нарусовой:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!