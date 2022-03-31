Из Рубежного, Попасной и Лисичанска удалось эвакуировать людей: среди них много детей

Несмотря на то, что открыть гуманитарный коридор в Луганской области сегодня, 31 марта, не удалось, людей смогли эвакуировать из таких городов, как Рубежное, Попасная и Лисичанск.

Сейчас эвакуация продолжается. Такую информацию сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА.

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Редакция 24 канала предостерегает, что пользоваться неофициальными зелеными коридорами крайне опасно и может нести угрозу жизни человека.

Рубежное

Обстрелы вражескими войсками на территории не утихают. Несмотря на это удалось эвакуировать 10 жителей из города Рубежное, а еще 10 человек выехали следом личным транспортом.

Лисичанск

Также уже направляются к поездам 20 детей, которые прятались в подвале одного из детских садов отдаленного района Лисичанска. В частности, еще 30 детей и пожилых людей – из другого района города направляются в безопасные места.

Попасная

Уличные бои на территории города Попасная не утихают, но оттуда смогли эвакуировать 27 человек.

Видео из эвакуации:

По предварительным данным, власти Луганской ОГА пытаются эвакуировать раненых мирных граждан из отдаленных районов Луганской области для оказания им качественной и своевременной медицинской помощи.

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