Об этом написала известная зоозащитная организация UAnimals. Там рассказали детали спасения, какова будет новая жизнь львицы и почему, собственно, село превратилось в саванну. Кстати, недавно также стало известно о новой жизни котика, спасшегося из Змеиного.

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Как стало известно о львице в деревне

К зоозащитникам обратилась Харьковская команда спасения. К ее участникам накануне как раз поступил вызов от людей из дачных кооперативов, где бродило дикое животное.

К счастью, все обошлось хорошо и специалисты смогли поймать львицу без нанесения ей вреда. Оказалось, что это 8-месячная Василиса, которая живет в соседнем хозяйстве и решила прогуляться.



Недовольная Василиса после завершения прогулки / Фото UAnimals

Почему львицу Василису ждет переезд

Команда UAnimals разыскала владельца Василисы. Ему объяснили, что содержать дикое животное в домашних условиях не слишком неправильно. Мужчина вскоре согласился и передал Василису специалистам.

Сейчас она с командой UAnimals направляется в "Приют для диких животных" Натальи Поповой. Там львенка осмотрят и в случае необходимости окажут ветеринарную помощь,

– подытожили зоозащитники.

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