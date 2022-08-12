Про це написала відома зоозахисна організація UAnimals. Там розповіли деталі порятунку, яке буде нове життя левиці та чому, власне, село перетворилося на савану. До речі, нещодавно також стало відомо про нове життя котика, якого врятували зі Зміїного.

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Як стало відомо про левицю в селі

До зоозахисників звернулася Харківська команда порятунку. До її учасників напередодні якраз надійшов виклик від людей з дачних кооперативів, де блукала дика тварина.

На щастя, все обійшлося добре та фахівці змогли впіймати левицю без завдання їй жодної шкоди. Виявилося, що це 8-місячн Василіса, яка живе в сусідньому господарстві та вирішила прогулятися.



Невдоволена Василіса після завершення прогулянки / Фото UAnimals

Чому левицю Василісу чекає переїзд

Команда UAnimals розшукала власника Василіси. Йому пояснила, що утримувати дику тварину в домашніх умовах не надто неправильно. Чоловік невдовзі погодився й передав Василісу фахівцям.

Зараз вона з командою UAnimals прямує до "Притулку для диких тварин" Наталії Попової. Там левеня оглянуть і в разі потреби нададуть ветеринарну допомогу,

– підсумували зоозахисники.

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