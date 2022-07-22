Мавпа втекла із зоопарку

російські ЗМІ повідомляють, що моторошний інцидент стався у Терпигор'єво, що під Москвою. Мавпа втекла із зоопарку і напала на дворічну дитину.

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Тварина покусала дівчинку до крові – дитину доправили до реанімації. У дівчинки діагностували глибокі порізи на тілі та переломи пальців.

Очевидці розповіли, що мавпа втекла під час переселення з одного вольєра до іншого. Тварина змогла самостійно відчинити дверцята.

Після того як мавпа покинула зоопарк, вона напала на дитину, яка гуляла з друзями. Дівчинку ледве змогли відбити батьки.

На відео видно, що під час нападу інші діти покинули 2-річну дівчинку та втекли. Від трагічних наслідків дитину врятували батьки, які з боями відбили в мавпи дівчинку.

У Підмосков'ї мавпа напала на дитину: відео

Напад мавпи на дитину вже розслідує слідчий комітет росії.

У росії нелюди підірвали ведмедя

У росіян особливі відносини з тваринами, з яких вони дуже часто знущаються. Принаймні про це яскраво свідчать звірства окупантів в Україні. Однак страшні випадки стають і в росії.

На початку літа у соціальних мережах поширювалося відео, як росіяни жорстоко вбили ведмедя. Хижий звір став непроханим гостем селища, ймовірно в Якутії. Росіяни дочекалися, коли ведмідь підійде до каструлі з вибухівкою, після чого підірвали тварину.

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Та деяких окупантів швидко наздоганяє карма. Так на Запоріжжі до росіян завітала коза, яка хаотично рухалася замінованою територією. Унаслідок цього відбулася ланцюгова детонація боєприпасів і декілька росіян отримали поранення.

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