Так, у Запорізькій області коза завдала поранень різного ступеню тяжкості декільком російським окупантам. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 20 червня.
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Коза поранила російських окупантів на Запоріжжі
У Головному управлінні розвідки розповіли, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області близько 40 російських загарбників розташувались у приміщенні місцевої лікарні.
Для того, щоб забезпечити "кругову охорону" своєї позиції, росіяни розмістили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді розтяжок. Очевидно, таким чином загарбники намагались убезпечити себе від українських партизанів та воїнів Збройних Сил України.
Втім після цього, з території сусіднього з лікарнею господарства, до росіян завітала коза. Тваринка почала хаотично рухатись територією, завдяки чому буквально "знешкодила" декілька гранат окупантів – відбулась ланцюгова детонація боєприпасів. Унаслідок цього декілька росіян отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Останні новини з окупованих росіянами територій: коротко
- У Мелітополі окупанти спільно з колаборантами придумали нову корупційну схему. Щоб водії фур могли проїхати через місцеві блокпости, їм потрібно отримувати так звані "жовті перепустки". Так званий "документ" коштує великих грошей, й процедура його отримання не визначена.
- Мешканців Маріуполя загарбники фактично закрили на карантин, обмеживши доступ до річки і моря. Все через те, що місто перебуває на межі спалахів дизентерії та холери, і окупанти побоюються за власне життя і здоров'я.
- Погрожуючи автоматами, росіяни у Херсоні вкрали списки виборців. Персональні дані місцевих мешканців вони, ймовірно, використають для організації псевдореферендуму, намагаючись змінити територіальні межі України.
- На Запоріжжі окупаційна "адміністрація" росіян грабує місцевих фермерів. Загарбники вимагають від аграріїв віддавати третину всього врожаю і лише після цього видають їм так звані "перепустки" на продаж товару.
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