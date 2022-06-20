Так, у Запорізькій області коза завдала поранень різного ступеню тяжкості декільком російським окупантам. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 20 червня.

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Коза поранила російських окупантів на Запоріжжі

У Головному управлінні розвідки розповіли, що у тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області близько 40 російських загарбників розташувались у приміщенні місцевої лікарні.

Для того, щоб забезпечити "кругову охорону" своєї позиції, росіяни розмістили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді розтяжок. Очевидно, таким чином загарбники намагались убезпечити себе від українських партизанів та воїнів Збройних Сил України.

Втім після цього, з території сусіднього з лікарнею господарства, до росіян завітала коза. Тваринка почала хаотично рухатись територією, завдяки чому буквально "знешкодила" декілька гранат окупантів – відбулась ланцюгова детонація боєприпасів. Унаслідок цього декілька росіян отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Останні новини з окупованих росіянами територій: коротко

У Мелітополі окупанти спільно з колаборантами придумали нову корупційну схему. Щоб водії фур могли проїхати через місцеві блокпости, їм потрібно отримувати так звані "жовті перепустки". Так званий "документ" коштує великих грошей, й процедура його отримання не визначена.

Мешканців Маріуполя загарбники фактично закрили на карантин, обмеживши доступ до річки і моря. Все через те, що місто перебуває на межі спалахів дизентерії та холери, і окупанти побоюються за власне життя і здоров'я.

Погрожуючи автоматами, росіяни у Херсоні вкрали списки виборців. Персональні дані місцевих мешканців вони, ймовірно, використають для організації псевдореферендуму, намагаючись змінити територіальні межі України.

На Запоріжжі окупаційна "адміністрація" росіян грабує місцевих фермерів. Загарбники вимагають від аграріїв віддавати третину всього врожаю і лише після цього видають їм так звані "перепустки" на продаж товару.

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