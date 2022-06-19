Реакція не забарилася. Пес-сапер Патрон, а саме його власники, не давали згоди та ліцензію на використання його образу та історії у цьому мультфільмі.

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На офіційній сторінці Патрона попросили не поширювати цей мультик і зауважили, що він засмутив ДСНСників. Оскільки діти, як так полюбляють песика Патрона, можуть копіювати рухи цього псевдосапера.

Моя команда і я не брали участі в розробці сценарію та не затверджували його… Він нівелює всю мою роботу: біля мін танцювати не можна. Вогонь біля мін небезпечний. Біля снарядів та боєприпасів ходити не можна. Біля знаку "Обережно міни!" не можна навіть махати хвостом,

– йдеться в повідомленні.

Патрон закликав виробників мультика зупинитися і зауважив, що це не героїчно, не весело й не круто.

Пес Патрон просить не використовувати його образ без дозволу

Власник Патрона наголосив, що ліцензія та дозвіл на використання образу у випадку пса-сапера дуже важлива. Дозвіл можна легко отримати за контактами, які вказані у шапці профілю офіційної сторінки Патрона в інстаграмі. Це абсолютно безкоштовно.

Я б дуже хотів, щоб в Україні почали цінувати право на використання зображення, імені та історії. Важливо зазначити: я не продаю ліцензію, не займаюсь бізнесом, не отримую дохід. Всі ліцензії видаються безкоштовно з проханням перераховувати частину прибутку на потреби ЗСУ, ДСНС, організації, які займаються тваринками тощо,

– наголосили на офіційній сторінці Патрона.

Творці мультика швидко відреагували на повідомлення

Після розголос творці мультика зв‘язались з власниками Патрона та пояснили, що не мали злого умислу. Вони додали, що видаляють мультик зі своїх сторінок. Песик-сапер закликав зробити те саме тих людей, які його встигли поширити.

Я звертаюсь до всіх пабліків, які вже встигли поширити його у себе: прошу видалити теж. Розумію, що він вже розлетівся, і що багато хто зробив репост. Але якщо хайп вам менше важливий, ніж життя людей – то ви знаєте що робити,

– написали власники Патрона.

Що робити, якщо побачили боєприпас або вибухівку:

зателефонуйте на номер рятувальної служби (101) або у відділення поліції (102);

попередьте перехожих про можливу небезпеку;

обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань (100 метрів);

для огородження можете скористатися будь-якими підручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками тканини, камінням тощо.

Зверніть увагу: категорично заборонено торкатися боєприпасу, переміщувати небезпечний предмет та інші предмети поряд із ним, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, вмикати поблизу знайденого предмета електро-, радіоапаратуру, переговорні пристрої чи рацію, а також здійснювати на предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Надзвичайно важливо пояснити дітям не чіпати підозрілі предмети.

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