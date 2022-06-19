Реакция не заставила себя ждать. Пес-сапер Патрон, а именно его владельцы, не давали согласия и лицензии на использование его образа и истории в этом мультфильме.

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На официальной странице Патрона попросили не распространять этот мультик и заметили, что он огорчил ГСЧСников. Поскольку дети, как так любят собачку Патрона, могут копировать движения этого псевдосапера.

Моя команда и я не участвовали в разработке сценария и не утверждали его… Он нивелирует всю мою работу: у мин танцевать нельзя. Огонь у мин опасен. У снарядов и боеприпасов ходить нельзя. У знака "Осторожно мини!" нельзя даже махать хвостом,

– говорится в сообщении.

Патрон призвал производителей мультика остановиться и заметил, что это не героически, не весело и не круто.

Пес Патрон просит не использовать его образ без разрешения

Владелец Патрона подчеркнул, что лицензия и разрешение использования образа в случае пса-сапера очень важна. Разрешение можно легко получить по контактам, указанным в шапке профиля официальной страницы Патрона в инстаграмме. Это совершенно бесплатно.

Я бы очень хотел, чтобы в Украине стали ценить право использования изображения, имени и истории. Важно отметить: я не продаю лицензию, не занимаюсь бизнесом, не получаю доход. Все лицензии выдаются бесплатно с просьбой перечислять часть прибыли на нужды ВСУ, ГСЧС, организации, занимающиеся животными и т.д.

– отметили на официальной странице Патрона.

Создатели мультика быстро отреагировали на сообщение

После огласки создатели мультика связались с владельцами Патрона и объяснили, что не имели злого умысла. Они добавили, что удаляют мультик со собственных страничек. Песик-сапер призвал сделать то же самое тех людей, которые его успели распространить.

Я обращаюсь ко всем пабликам, которые уже успели распространить его на себя: прошу удалить тоже. Понимаю, что он уже разлетелся, и что многие совершили репост. Но если хайп вам менее важен, чем жизнь людей – вы знаете что делать,

– написали владельцы Патрона.

Что делать, если увидели боеприпас или взрывчатку:

позвоните на номер спасательной службы (101) или в отделение полиции (102);

предупредите прохожих о возможной опасности;

огородите чем-нибудь опасное место и отойдите от находки на безопасное расстояние (100 метров);

для ограждения можете воспользоваться любыми подручными материалами: ветвями, веревками, кусками ткани, камнями и т.д.

Обратите внимание: категорически запрещено касаться боеприпаса, перемещать опасный предмет и другие предметы рядом с ним, заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать, включать вблизи найденного предмета электро-, радиоаппаратуру, переговорные устройства или рацию, а также осуществлять на предмет звуковой, световое, тепловое или механическое воздействие. Чрезвычайно важно объяснить детям не трогать подозрительные предметы.

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