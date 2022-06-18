Об этом 24 канала рассказал сотрудник Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Андрей Гончар. Он говорит, что процесс разминирования территорий недешев, а цена может быть разной.

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Сколько длится разминирование территории? По его словам, времени на это нужно многое.

Как минимум один год – это просто поверхностный осмотр территории, чтобы оценить риски. А дальше уже идет полный комплекс мер по разминированию, который также требует много времени,

– сказал Гончар

Чем кафиры минуют украинские территории

Эксперт подчеркнул, что прежде всего это кассетные боеприпасы , которые кафиры выпускают системами залпового огня. "Ведь они остаются на определенный период времени и могут представлять опасность для населения, в частности детей", - ответил он.

Андрей Гончар добавил, что также россияне, покинувшие оккупированные территории, оставили после себя "сюрпризы" , которые могут разорваться в любой момент. По его мнению, это наиболее опасно.

Сотрудник ГСЧС говорит, что сначала специалисты должны разминировать территории на земле, где можно увидеть мины. Затем такие снаряды ищут в земле, когда они не видны. И только после этого можно разминировать водоемы.

"Побережье и пляжи очень опасны. Там можно встретить как дистанционное, так и ручное минирование. Поэтому людям нужно быть осторожными", - подчеркнул он.

Что делать людям, если они обнаружили взрывоопасный предмет

Андрей Гончар говорит, что прежде всего в таком случае нужно уведомить службу 101 или 102 . Также нужно известить население об этой "находке", чтобы они не наткнулись на нее случайно.

Но отметим, что самим людям не надо стараться ничего сделать, лучше не двигать и не подходить к таким предметам. Специалисты ГСЧС прибудут на место происшествия и разминируют этот предмет.

ранее в МВД рассказывали, что для обезвреживания мин, растяжек и неразорванных снарядов, которые оставили после себя российские войска по всей территории Украины, понадобится 5-7 лет .

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