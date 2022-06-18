Об этом заявил экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей в интервью Onet. По его словам, противоракетную защиту над Западной Украиной могут ввести "со дня на день".

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Россия проигрывает, потому что использует старое оборудование

Польский генерал отметил, что у украинцев немало современной военной техники с Запада. Россияне в этом контексте проигрывают, ведь полагаются на устаревшее, советское или постсоветское оборудование. Однако количественно, Россия все еще представляет серьезную угрозу.

Козей допустил возможность противоракетной защиты западных областей, учитывая близость ракетных ударов к польской границе.

У нас есть аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом Россию. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы можем ввести противоракетную защиту над Западной Украиной,

– сказал Козей.

Если Путина не остановить, он продвинется дальше

По его словам, "если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, в Сувальский коридор".

Кратко о ракетных обстрелах россиян о приграничной с Польшей

15 мая россияне совершили очередную атаку на Львовщину – выпустили 6 ракет, 2 из которых удалось уничтожить. Впрочем, 4 ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Утром 13 марта Россия тоже обстреливала Яворивский полигон . По территории бывшего учебного центра НАТО было выпущено 30 ракет. В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек. Нападение России на территорию Международного миротворческого центра в Яворове даже сняли со стороны Польши .

Тогда украинские власти еще надеялись на поддержку НАТО и просили закрыть небо над Украиной, ведь Яворивский полигон от границы страны-участницы Альянса отделяет всего 20 километров.

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