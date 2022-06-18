Про це 24 каналу розповів співробітник Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Андрій Гончар. Він каже, що процес розмінування територій недешевий, а ціна може бути різною.

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Скільки триває розмінування території? За його словами, часу на це потрібно багато.

Як мінімум, один рік – це просто поверхневий огляд території, щоб оцінити ризики. А далі вже йде повний комплекс заходів з розмінування, який також потребує багато часу,

– сказав Гончар

Чим окупанти мінують українські території

Експерт наголосив, що перш за все, це касетні боєприпаси, які окупанти випускають системами залпового вогню. "Адже вони залишаються на певний період часу і можуть становити небезпеку для населення, зокрема дітей", – відповів він.

Андрій Гончар додав, що також росіяни, які покинули окуповані території, залишили після себе "сюрпризи", які можуть розірватися в будь-який момент. На його думку, це найбільш небезпечне.

Співробітник ДСНС каже, що спочатку фахівці мають розміновувати території на землі, де можна побачити міни. Потім такі снаряди шукають в землі, коли їх не видно. І лише після цього можна розміновувати водойми.

"Узбережжя та пляжі є дуже небезпечними. Там можна зустріти як дистанційне, так і ручне мінування. Тож, людям треба бути обережними", – наголосив він.

Що робити людям, якщо вони знайшли вибухонебезпечний предмет

Андрій Гончар каже, що найперше в такому випадку потрібно повідомити службу 101 або 102. Також треба сповістити населення про цю "знахідку", щоб вони не наткнулися на неї випадково.

Але зазначимо, що самим людям не треба намагатися нічого зробити, краще не рухати і не підходити до таких предметів. Фахівці ДСНС прибудуть на місце події та розмінують цей предмет.

раніше в МВС розповідали, що для знешкодження мін, розтяжок та нерозірваних снарядів, які залишили після себе російські війська по всій території України, знадобиться 5 – 7 років.

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