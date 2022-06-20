Так, в Запорожской области коза нанесла ранения разной степени тяжести нескольким российским оккупантам. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны 20 июня.

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Коза ранила российских оккупантов в Запорожье

В Главном управлении разведки рассказали, что во временно оккупированном селе Конские Раздоры Запорожской области около 40 российских захватчиков разместились в помещении местной больницы.

Для того чтобы обеспечить "круговую охрану" своей позиции, россияне разместили по периметру больницы взрывные устройства в виде растяжек . Очевидно, таким образом, захватчики пытались обезопасить себя от украинских партизан и воинов Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, после этого, с территории соседнего с больницей хозяйства, к россиянам пришла коза . Животное начало хаотически двигаться по территории, благодаря чему буквально "обезвредило" несколько гранат кафиров - произошла цепная детонация боеприпасов. В результате несколько россиян получили ранения разной степени тяжести.

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В Мелитополе кафиры совместно с коллаборантами придумали новую коррупционную схему . Чтобы водители фур могли проехать через местные блокпосты, им нужно получать так называемые "желтые пропуски". Так называемый "документ" стоит больших денег и процедура его получения не определена.

Жителей Мариуполя захватчики фактически закрыли на карантин , ограничив доступ к реке и морю. Все потому, что город находится на грани вспышек дизентерии и холеры, и кафиры опасаются за собственную жизнь и здоровье.

Угрожая автоматами, россияне в Херсоне украли списки избирателей . Персональные данные местных жителей они, вероятно, используют для организации псевдореферендума, пытаясь изменить территориальные границы Украины.

В Запорожье оккупационная "администрация" россиян грабит местных фермеров . Захватчики требуют от аграриев отдавать треть всего урожая и только после этого выдают им так называемые "пропуска" на продажу товара.

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