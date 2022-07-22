Обезьяна сбежала из зоопарка

российские СМИ сообщают, что жуткий инцидент произошел в Терпигорьеве под Москвой. Обезьяна сбежала из зоопарка и напала на двухлетнего ребенка.

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Животное покусало девочку до крови – ребенка доставили в реанимацию. У девочки диагностировали глубокие порезы на теле и переломы пальцев.

Очевидцы рассказали, что обезьяна сбежала во время переселения из одного вольера в другой. Животное смогло самостоятельно открыть дверцу.

После обезьяна покинула зоопарк, она напала на ребенка, который гулял с друзьями. Девочку едва смогли отбить родители.

На видео видно, что во время нападения другие дети покинули 2-летнюю девочку и скрылись. От трагических последствий ребенка спасли родители, с боями отбившие у обезьяны девочку.

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Нападение обезьяны на ребенка уже расследует следственный комитет России.

В России нелюди взорвали медведя

У россиян особые отношения с животными, над которыми они очень часто издеваются. По крайней мере, об этом ярко свидетельствуют зверства оккупантов в Украине. Однако страшные случаи становятся и в России.

В начале лета в социальных сетях распространялось видео, как россияне жестоко убили медведя. Хищный зверь стал незваным гостем поселка, вероятно в Якутии. Россияне дождались, когда медведь подойдет к кастрюле со взрывчаткой, после чего взорвали животное.

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Но некоторых оккупантов быстро догоняет карма. Так, в Запорожье к россиянам пришла коза, которая хаотично двигалась заминированной территорией. В результате произошла цепная детонация боеприпасов и несколько россиян получили ранения.

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