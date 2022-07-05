Невідомо, чи то справді була акула

Спершу на морську мешканку ніхто не звертав уваги, але згодом її помітили та почали кричати, що поряд акула. Тоді один з відпочивальників раптом дістав звідкись швабру і вдарив рибу по голові – вона відпливла.

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Відпочивальники на пляжі Мармарису відбивалися від "акули" шваброю: дивіться відео



Це видовище зняли на відео. Ролик швидко став вірусним, розповсюдився у мережі, а також викликав суперечку серед користувачів. Дехто з них стверджував, що на відео була не акула, а середземноморський сарган. Їх часто плутають з акулами через характерний плавник на спині.

Однак автор відео не погоджувався з такими коментарями. Він переконаний, що бачив акулу, так само як і інші відпочивальники на тому пляжі. Усі вони були впевнені, що до них підпливла морська хижачка.

На інцидент відреагували і в муніципалітеті Мармариса. Там заявили, що очевидно – риба, яку побачили на громадському пляжі та прийняли за акулу, насправді була сарганом.

На думку спеціалістів це – безневинна тварина. Ось чому вам не потрібно брати з собою швабру, коли ви йдете в море,

– повідомили в муніципалітеті.

Акули нападають у Єгипті

До слова, турецький Мармарис розташований на узбережжі Егейського моря, яке межує з Червоним морем. А там, зокрема у Хургаді, що в Єгипті, за останній час було зареєстровано кільки нападів акул на людей.

Зокрема, жертвою морської хижачки стала жінка з Австрії, якій акула відкусила руку та ногу. Вона померла від отриманих травм.