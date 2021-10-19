Семью поселят в отель
Эвакуированная украинка – родом из Крыма. В аэропорту она плакала и благодарила всех за возвращение на Родину.
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Первое время семья будет жить в гостинице, однако вопрос их жилья уже решили. Женщине помогут восстановить документы и устроиться на работу, а детей отправят в детский сад и школу.
Заметим, семья пробыла в лагере "Родж" на северо-востоке Сирии 2 года и 8 месяцев. По данным Минобороны, больше украинцев в этом лагере нет.
В Украину прибыла семья, которую эвакуировали из Сирии: видео
Украина готовит финальную эвакуацию из Сирии
По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, эта эвакуация была уже четвертой, которую провела Украина. Она состоялась при помощи почетного консула Украины в Ираке.
Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии,
– заверила чиновница.
В Сирии остаются 11 украинских семей. Их вывезли из лагеря "Аль-Холл" и готовят к эвакуации. Сейчас они находятся на карантине.