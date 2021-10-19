Сім'ю поселять у готель

Евакуйована українка – родом з Криму. В аеропорту вона плакала та дякувала усім за повернення на Батьківщину.

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Перший час сім'я житиме у готелі, однак питання їхнього житла вже вирішили. Жінці допоможуть відновити документи та влаштуватися на роботу, а дітей відправлять у дитячий садок і школу.

Зауважимо, сім'я пробула у таборі "Родж" на північному сході Сирії 2 роки та 8 місяців. За даними Міноборони, більше українців у цьому таборі немає.

В Україну прибула сім'я, яку евакуювали з Сирії: відео

Україна готує фінальну евакуацію з Сирії

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ця евакуація була вже четвертою, яку провела Україна. Вона відбулась за допомоги почесного консула України в Іраку.

Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії,

– запевнила чиновниця.

У Сирії залишаються 11 українських сімей. Їх вивезли з табору "Аль-Хол" та готують до евакуації. Наразі вони перебувають на карантині.