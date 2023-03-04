Соответствующее видео появилось в сети. Авторы ролика отмечают, что 90 американских боевых машин Stryker прибыли в Германию и уже спешили в Украину.
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Основные характеристики этой техники
Бронетранспортер Stryker – восьмиколесная полноприводная бронемашина, предназначенная для доставки пехоты в поле боя и непосредственной ее огневой поддержки. Эти боевые машины являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.
Разработчики бронемашины охарактеризовали свое детище довольно просто: б оевая бронированная машина Stryker, может работать в снегу, грязи и песке.
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Общие характеристики:
- Длина – 6394 миллиметров;
- Ширина – 2667 миллиметров;
- Высота – 2170 миллиметров;
- Клиренс – 500 миллиметров;
- Боевая масса – 17,2 тонны;
- Скорость по трассе – 97 километров в час;
- Запас хода (по трассе) – 531 километр.
Интересно, что БТР Stryker получил свое название в честь двух американских военнослужащих: Стюарта и Роберта Страйкера. Они отличились и погибли во время Второй мировой войны и во Вьетнаме соответственно.
США анонсировали очередной пакет помощи: что известно
3 марта в Вашингтоне объявили новый пакет военной помощи Украине, стоимостью 400 миллионов долларов. К слову, это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, предоставляемый США с августа 2021 года.
В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- боеприпасы к БМП Bradley;
- военная техника для наведения переправ;
- взрывное снаряжение;
- средства в поддержку, обучение и обслуживание.